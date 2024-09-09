家族とのたわいもない会話やコミュニケーションは楽しいものですよね。もす(@mosumanga30)さんの子どものみよちゃんも、ママとのお話が大好き。ご飯中も楽しい会話が弾んでいる様子です。しかし、一見するとほのぼのとした母子の会話ですが、その裏には「ある真実」が隠れているようです。 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga30 何気ない質問に