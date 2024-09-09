5回の第3打席に飛距離137mの特大46号ソロ【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦にの第3打席に2試合ぶりの46号ソロを放った。打球速度116.7マイル（約187.8キロ）の爆速弾だったが、これにより球団の打球速度ランキングのトップ8を独占する異常事態となった。5回1死から、大谷が甘く入ったチェンジアップを捉えた