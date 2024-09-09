Nidal al-Mughrabi[カイロ ８日 ロイター] - イスラエル軍は８日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市のジャバリヤやゼイトゥンを空爆した。ガザの保健当局によると、一連の攻撃で少なくとも１５人が死亡した。ジャバリヤでは住宅が攻撃され、ガザ市民救急隊の幹部とその家族４人が死亡。救急隊によると、イスラエル軍による昨年１０月７日以来の攻撃で死亡した救急隊員は８３人となった。住民の話によると、イスラエル軍はガザ市