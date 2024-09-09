マイケル中村氏が日本ハム時代を振り返る日本ハムや巨人で救援投手として活躍したマイケル中村氏には、忘れられない“相棒”がいる。今夏には、メルボルン地域のU-16代表チームのコーチとして来日。ZOZOマリンスタジアムでのロッテ-オリックスの試合を訪問し、日本ハム時代にともにプレーしたチームメートと旧交を温めた。試合前にはロッテの吉井理人監督、金子誠コーチ、オリックスの中嶋聡監督、厚澤和幸コーチらと談笑した