元プロ野球スコアラー・三井康浩氏が“奥深い”カウント別球種の待ち方を紹介巨人や日本代表「侍ジャパン」でチーフスコアラーを務め、現在は学生からプロまで打撃指導を行う三井康浩氏が、中学生を対象にした野球講義を行い、選手たちは熱心にペンを走らせた。“伝説のスコアラー”と呼ばれた分析のプロが、子どもたちの疑問に答えた。なぜ、追い込まれる前に打たないと不利なのか――。練習メニューの“引き出し”を多く持つ