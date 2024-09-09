啓蒙主義と人権思想を生んだヨーロッパの「光」の歴史の裏には、拷問や処刑を通して数多の人間を血祭りにあげてきた陰惨たる「闇」の系譜がありました。そんな非人間的な権力装置の作動をリアルに見つめる『拷問と処刑の西洋史』の著者・浜本隆志氏が、中世に猛威を振るった「魔女裁判」の実際のプロセスを明らかにします。魔女裁判は多くの場合、異常気象、害虫の発生、不可解な疫病の蔓延、原因不明の家畜や人間の死、人間関係の