金大中氏（左、1972年撮影、朝日新聞社）と朴正熙大統領（1970代撮影、東亜日報提供） 失脚を恐れた朴正熙大統領1961年にクーデターで政権を掌握し、1963年から79年まで軍事独裁を続けた朴正煕（パク・チョンヒ）。力ずくで人を屈従させ、欲望のままに国を牛耳るという傲慢な自己陶酔に浸っていた朴が1972年に公布したのが「維新憲法」である。大統領の再任制限廃止、大統領選挙の統一主体国民会議という追従者たちによ