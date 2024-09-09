日活黄金期の銀幕スター日活黄金期の看板俳優としてアクション映画で活躍し、歌手としては「NHK紅白歌合戦」に出場する。そんな昭和最後の大スターと言えば渡哲也だ。'41年に生まれた渡は、青山学院大学在学中にスカウトされて日活に入社。「第二の裕次郎」という触れ込みで売り出されると、派手なアクションや出演作の主題歌がヒットして、スターの座を不動のものにする。渡に殺陣を指導していた殺陣師の菅原俊夫氏はこう振り返る