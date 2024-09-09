8月11日から12日にかけて、有明・東京ビッグサイトにて、世界最大級の同人誌即売会「コミックマーケット104」（以下、「コミケ」）が開催。人数制限なしで実施された104回目の「コミケ」には、2日間で約26万人が訪れた。今回、「ENTAME next」では当日会場で注目を集めたコスプレイヤーさんに直撃インタビューを行い、撮り下ろしの撮影にも応えてもらった。【写真】台湾人コスプレイヤー・ハネアメさん、アクションRPG『Stellar Bl