心療内科で処方された薬を飲み始めて1週間、わさび(@wasabi_2910)さんの娘・いとちゃんに特に変化は感じられません。しかしそのまま2週間が過ぎたころ、わさびさんはいとちゃんのかんしゃくが少なくなり落ち着いて過ごす時間が増えてきたように感じていました。これは投薬のおかげなのか？それとも…。『癇癪に困り心療内科へ行きました』第9話をごらんください。 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 &#