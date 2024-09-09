近年、小中学校で、保護者と教職員が組織する社会教育関連団体「PTA／ Parent-Teacher Association」の存在意義が問われている。対面での会議、登下校や校庭の見守り、広報誌作成に加え、会費など保護者の負担が大きい。会費をめぐり不祥事も少なくない。今年の7月12日には、奈良県生駒市の小学校のPTA会長だった女性が、PTAの銀行口座から55万円を不正に引き出した疑いで逮捕された。さらに、朝日新聞が2024年8月に報じた記事では