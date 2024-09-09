三谷幸喜氏スポーツ報知

三谷幸喜氏「僕の信頼を裏切った」セリフをかんだ大泉洋を笑顔でバッサリ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 三谷幸喜氏が8日の番組で、自身が手がけた舞台に出演した大泉洋に言及した
  • 三谷氏のイタズラのせいでセリフをかんだことに「がっかりです」とコメント
  • 「僕の信頼を裏切った。ありえないです」とジョーク交じりに明かした
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