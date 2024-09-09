“キャリアブレイク”とは“キャリアブレイク”という言葉をご存じだろうか。誰にでも起こり得る離職や休職という場面。キャリアブレイクとは「一時的に雇用から離れる離職、休職など、キャリアの中にあるブレイク期間のこと」である。欧州やアメリカでは一般的な文化だが、今の日本での認知はまだこれからといったところだ。会社を辞めるなんてできない、現実的ではないし想像できない、仕事がないなんて生きていけないし、そんな