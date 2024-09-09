わずか2週間の間に同じ人物の豪邸企画が、フジテレビとTBSで相次ぎ放送される事態に──。『オドオド×ハラハラ』（フジテレビ系）と『ジョンソン』（TBS系）で、にしたんクリニックなどを手がける西村誠司社長の豪邸を芸人が訪問する企画でかぶってしまったのだ。いずれの番組も今秋で終了予定だ。“丸かぶり”の背景には、どんな事情があったのか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】にしたんク