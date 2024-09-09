過去最多となる候補者が名乗りを上げ、例を見ない大混戦になるとみられる自民党総裁選小泉進次郎氏が有力候補に浮上した背後には、やはり「父」の存在があった。聴衆を熱狂させる演説、踏み込むタイミングを間違えない勝負勘、そして冷徹な選挙戦略───そうした政治家としての力量で周囲を圧倒した「小泉劇場」が令和の世に甦るのか。【全3回の第1回】【写真】総裁選で注目を集める石破茂氏。「コバホーク」こと小林鷹之氏「