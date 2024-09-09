明仁天皇（現在の上皇）と、美智子皇后（上皇后）のこれまでの歩みを、独自の取材と膨大な資料によって、圧倒的な密度で描き出した『比翼の象徴明仁・美智子伝』（岩波書店）が大きな話題を呼んでいます。著者は、全国紙で長年皇室取材をしてきた井上亮さんです。この記事では、1945年8月15日、昭和天皇の「玉音放送」を聞いたさいの、明仁皇太子と正田美智子の様子を描いた部分を、同書より抜粋・編集してお届けします。明仁皇