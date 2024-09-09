「素数シリーズ三部作」（『素数が奏でる物語』『素数はめぐる』『有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、新しい「数の世界」を案内してくださいます！今回は、今日9月9日にちなんで、「9」にまつわるお話です。3桁の数字のうち、1桁だけ聞けば、その3桁の数字を言い当てられる数当てマジックのタネ明かしをひもといていくと