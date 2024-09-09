ランボルギーニに革命をもたらした伝説のV12の物語サンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニ工場でカウンタックの量産が始まったのは1974年3月のことであり、このモデルは伝説となり、16年間も市場に出回った。【画像】生誕50周年にカウンタックの写真をお届け全155枚カウンタックは、ランボルギーニにとって初の「自社製」ボディワークであり、手作業でパネルを打ち抜き、ランボルギーニの車内装飾部門がインテリアを制作した