初めての育児は大変なことばかりで、身も心も疲弊してしまいます。そのなかでも、夜間の授乳は眠くてつらいですよね。にい子(@ni_co_days)さんは、第一子・フウさんへの夜間授乳時に眠気と格闘。すると、夫のKさんがある行動へ出てくれます。他のママたちから賞賛の声が出ていた、その内容とは？『産後に夫がしてくれてうれしかったこと』をごらんください。 ©ni_co_days ©ni_co_days ©ni_