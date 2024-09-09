どんな親でも、自分がなれる最良の親になりたいと思うことでしょう。しかし、時として、自分自身や子どもを「判定」したがる習慣が、それを阻むことが少なくありません。本記事では、英国の心理療法士、フィリッパ・ペリー氏による著書『子どもとの関係が変わる自分の親に読んでほしかった本』（日経BP 日本経済新聞出版・刊、高山真由美氏・訳）より一部を抜粋・再編集して、より良い親子関係を築くために、親が子にすべき姿勢