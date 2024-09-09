アルジェリアのアブデルマジド・テブン大統領（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【カイロ共同】北アフリカ・アルジェリアの選挙管理委員会は8日、7日投票の大統領選の開票の結果、現職のアブデルマジド・テブン大統領（78）が得票率94.65％で再選されたと発表した。政権批判を許さない強権体制が継続する。選管は暫定投票率を48％とするが、実際はより低調だった可能性もある。任期は5年。選管によると、有権者約2435万人