飛ばし屋の増田伸洋は「練習」と「本番」でスイングを使い分けている。 これを参考にして大きな飛距離を手に入れよう。 練習するときはクラブを目いっぱい振ることが大事 俗にいう“ マン振り”で思い切りスイングしましょう！ 体を意図的に大きく動かしフィニッシュでクラブを最後まで振り切る シニアになると、若いころのように体を回そうとしても回らない。それを受け入れ、本番は無理せずに体を回せる範