ミランのアルジェリア代表MFイスマエル・ベナセルが長期離脱を強いられる見込みだ。今回のインターナショナルマッチウィークでアルジェリア代表に合流中のベナセルはリベリア代表戦に向けたトレーニングセッション中に負傷。アルジェリアサッカー連盟(FAF)は8日、負傷箇所の言及は避けたものの、ケガを理由に代表離脱を発表した。イタリア『スカイ・スポルト』によれば、ベナセルはふくらはぎにグレード3の筋断裂を負い、最大3カ月