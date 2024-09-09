「時代は『誰』を求めるか？」東京・永田町の自民党本部には、まるでどこかの広告代理店が仕掛けたような仰々しいコピーが躍る垂れ幕がたなびいている。「THE MATCH」と銘打たれた自民党総裁選は候補者が乱立、メディアの注目も集め、いまのところ自民党の”思うつぼ”といったところか。これに乗じて「新総裁が決まったらすぐに解散総選挙に踏み切る」ともっぱら。永田町では早くも本格的な選挙風が吹き始めた。 〈ザワつ