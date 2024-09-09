いよいよ来月に迫った「長崎くんち」銀屋町を紹介します。 亡き師匠の思いを胸に過去最高の「鯱太鼓」の奉納を目指します。 7月、諏訪の踊り馬場。担ぎ手の声が響きます。 10年ぶりに「鯱太鼓」の山飾が入りました。 （長采 郄田 雄康さん(55)） 「10年ぶりにあの場に立って、深呼吸してやった。自分が思う鯱太鼓は担ぎ手が一番の主役なので、そこを意識して頑張ってもらいたい」 鯱が