[アレンビー橋付近（ヨルダン川西岸）８日 ロイター] - イスラエルが占領しているヨルダン川西岸とヨルダンの境界にある検問所で８日、武装した男１人による銃撃でイスラエル人３人が死亡し、この男はイスラエルの治安部隊が射殺した。イスラエル当局が明らかにした。発砲があったのはアレンビー橋（キングフセイン橋）の検問所で、エルサレムとヨルダン首都アンマンの中間地点に当たる両国にとって重要な交通路の１つ。男は