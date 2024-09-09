「彼女は身重で一般の子ですので、直撃取材等はなさらないように」──俳優の東出昌大（36）が再婚を発表した。今年に入ってから交際をスタートしたそうで、「予定通りなら、冬か新春の頃には子どもが生まれる」ことも明かした。【写真】松本花林の交際を語った“美魔女”の母・華奈美さん、母とも似ているロングヘアの花林、女優仲間同士のスリーショットほか再婚相手である元女優の松本花林さん（25）とは、2年ほど前に仕事の