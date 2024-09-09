松本まりかが主演を務めるドラマ『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第9話が今夜放送。第9話では、復讐から7年、新天地で穏やかに暮らすみのり（松本まりか）の前に、渉（野村康太）が現れる。【写真】渉（野村康太）と再会するみのり（松本まりか）原作は、LINEマンガにて現在配信中で配信と同時に総合ランキング1位を獲得した同名のフルカラー電子漫画。物語序盤から衝撃的な展開の泥沼すぎる復讐漫