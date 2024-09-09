Snow Manの目黒蓮が主演を務めるドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第10話が9日に放送。海（泉谷星奈）と二人で暮らしていくことを決めた夏（目黒）が、子どもにストレスをかけない方法を探る。【写真】『海のはじまり』第10話場面カット本作は、脚本・生方美久、演出・風間太樹、プロデューサー・村瀬健の『silent』（フジテレビ系）チームが再集結した完全オリジナル作品。人と人との間に生まれる愛