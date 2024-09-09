タレント・かとうれいこ（５５）が９日までに、自身のインスタグラムを更新。“女子会”の様子を公開した。「いっぱい笑って楽しかった食事会」と始めたかとう。「清水よし子さんのフランス、パリオリンピック旅話に興味津々。フランスのおすすめのところ聞くの忘れたー。今度よっちゃんに聞かなきゃ。イタリアンからの焼きとりのはしごっていうのもすごい」とお笑いコンビ「ピンクの電話」の清水よし子、タレントの橋本志穂、