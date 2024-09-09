ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では、猛暑への対策として高校などで「ハーフパンツ制服」を導入している学校が増えていることを特集した。スタジオには９月の月曜日マンスリーレギュラーを務める元読売テレビでフリーアナウンサーの川田裕美が生出演。川田は「ウチは制服はスカートでした」などと振り返り、高校一年時
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