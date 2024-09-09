黒柳徹子が司会の「徹子の部屋」。デビュー47年、68歳になり益々いきいきとされている演歌歌手の川中美幸さんが本日のお客様。 ©テレビ朝日 実は去年、自宅で転倒し腰を骨折していたことを明かす。今ではすっかり元気になったが、今回の骨折から多くの教訓を得たそうだ。川中さんの周りにはエネルギッシュな友人がたくさんいる。その姿を見て、これからの人生をもっと鮮やかなものにしたいと考えるようになり、現在