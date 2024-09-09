この漫画は書籍『【復讐決行】3000万強奪旦那と浮気相手を地獄に叩き落してやりました』(著：ミロチ)の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじ莉子は10年前、バイト先でガラの悪い客に絡まれた際に助けられたことをキッカケに孝之と交際を開始。今は孝之と結婚してかわいい息子を授かり、平穏な生活を送っていた。そんなある日、大学時代の親友たちと集まった莉子は、みんなから孝之のイクメンぶりをうらや