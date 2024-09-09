メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が今シーズン46号のホームランを放ちました。【映像】大谷選手がソロHRで「46-46」到達した瞬間ガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、その第3打席、今シーズン46号となるホームランを放ちました！シーズン自己最多記録に並び、打点ではキャリアハイとなる101打点目をあげました。また、すでにマークしている46盗塁と合わせ、「46本塁打46盗塁」にも到達しました