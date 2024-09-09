フランス・パリで開催された第17回夏季パラリンピック・パリ大会は8日（日本時間9日未明）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、12日間の熱戦が幕を閉じました。多様性と包摂力を表現したダンスが披露された=2024年9月8日午後9時33分、フランス競技場、小玉重隆撮影閉会式では雨の中、「オー・シャンゼリゼ」の演奏と共に各国・地域の旗手らが入場。日本選手団の旗手は競泳男子100メートルバタフライ（視覚障