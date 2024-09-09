ハマ・オカモトと齋藤飛鳥、異色コンビが繰り広げる音楽トーク番組『ハマスカ放送部』。本日9月9日（月）、休養のため活動を休止していたハマが、今回から復帰することが決定。サプライズで齋藤＆トンツカタン・森本の前に登場する。【映像】放送ほぼ3周年記念！総まとめ実は今回の収録から復帰することが決まっていたハマ。しかし、齋藤と森本を驚かせようと、ハマ自身の提案で“サプライズ登場”することに。収録が一旦止まると