お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、13日に放送される、中島健人主演のテレビ東京系・ドラマ8「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」（毎週金曜夜8時〜）の最終回に出演することが明らかになった。自身のYouTubeも話題の粗品が、本作では登録者200万人超えの暴露系配信者を演じる。本作は、白泉社「黒蜜」連載の人気漫画（原作：左藤真通／作画：富士屋カツヒト／監修：清水陽平）を原作に、中島演じる変わ