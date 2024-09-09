※2024年2月撮影トップ画像は、「永福町駅」南口への連絡通路橋。南口に入ります。※2024年2月撮影エスカレーターで上り連絡通路橋を渡ります。※2024年2月撮影連絡通路橋から渋谷方面。左は「永福町駅」橋上駅舎。※2024年2月撮影こちらは吉祥寺方面。吉祥寺行電車が出発しています。※2024年2月撮影連絡通路から左奥にある改札口側を見ています。※2024年2月撮影コンコースに彫刻『冬の像』が展示されています。作者は永福町在住