大腸を調べる検査としては大腸カメラ（内視鏡）が有名ですが、「大腸CT検査」というものがあるのを知っていますか？ 大腸カメラを受けるときにどうしてもついて回る苦痛や異物感が少ないことがメリットだそうです。一方でデメリットもあります。天白宮田クリニックの宮田先生に教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【「大腸CT検査」と「内視鏡検査」はどっちがいいの？ 中高年には内視鏡がオススメか】と題して公開