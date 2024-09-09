2024年に9月27日（金）に当サイト「デジカメ Watch」が20周年を迎えるのにあたり、開設から20年を振り返る小特集を配信しています。 今回は2006年のニュースを振り返ってみます。 2006年のバックナンバー https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/index2006.html 「α」がコニカミノルタからソニーへ 前年の7月に、ソニーとのデジタル一眼レフカメラの共同開発を発表したコニカミノルタで