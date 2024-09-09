■ハマ・オカモトが休養中に番組を忘れてしまっていないかチェックする企画も！ ロックバンド・OKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモトと齋藤飛鳥という異色コンビが繰り広げる音楽トーク番組『ハマスカ放送部』。本番組の9月9日の放送から、休養のため番組出演を休止していたハマが復帰することが決定。この日の放送ではサプライズで齋藤＆トンツカタン・森本晋太郎の前に登場した。 収録が一旦止まると、突然始ま