いわゆる「猫カフェ」ではない。お金を払って猫を触る、そんなスタイルではない。入ると居るのだ、お猫様が。ただし、お猫様の気分次第なので、2階から降りてこない時もある。そういう場合は、待つしかない。ママの中嶋裕子さんは、20年ほど前から保護猫活動に取り組んでいる。この『カフェ プント』を開いた時は猫一匹もいなかったが、しだいに保護猫が集まり、今では計5匹。スタメンが体重7kg のキジトラ「トゥちゃん」と、茶白