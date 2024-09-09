ドルトムントは現地９月７日、本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでヤクブ・ブワシュチコフスキとウカシュ・ピシュチェクの引退試合を開催した。チーム・クバ（ブワシュチコフスキの愛称）対チーム・ピスチェクで行なわれた一戦には、マッツ・フンメルスやユリアン・ブラントら現役選手に加えて、現ドルトムント指揮官のヌリ・シャヒン監督などOBが参戦。試合は５−４でチーム・クバが勝利した。また2008年から15年までクラブ