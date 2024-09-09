中国国家外貨管理局によると、2024年8月末における中国の外貨準備高は前月比で318億ドル（約4兆5000億円）/0．98％上昇の3兆2882億ドル（約468兆円）でした。外貨準備高は9カ月連続して3兆2000億ドル以上で、安定を維持しています。2024年8月には主要経済国のマクロ指標や金融政策期待などの影響を受けてドル指数が下落し、世界の金融資産価格は総じて上昇しました。中国の8月の外貨準備高は為替レートや資産価格の変化などの要因