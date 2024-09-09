【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に１番指名打者で出場し、五回に２試合ぶりの本塁打で、２０２１年の自己最多に並ぶ４６号ソロを放った。８月３０日にメジャー初の「４３本塁打、４３盗塁」を達成。盗塁は４６個に伸ばしており、「４６本塁打、４６盗塁」に到達した。今季１０１打点目で、メジャー７年目で自己最多となった。今季