 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。すがぬまたつや （@sugaaanuma）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）タイム 変なタイミングでタイムを取ってきた監督。その理由は、妙に自分に有利な焼肉の賭けをするためで……。当然、選手たちには怒られるのでした（笑） 懲りない監督ですね。いかがでしたか？すがぬまたつや （@suga