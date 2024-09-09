西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡9月9日（月）に一番運勢が良いのは……？牡羊座勢いがありますが、自己中心的にならないよう注意。人間関係に変化があっても慌てず、落ち着いて対応して。牡牛座イベントを自ら企画すると吉。ただし、飲食の節制を忘れずに。初対面の人には礼儀正しく接すると好印象。双子座内なる葛藤の日。周囲の評価は良好なので、悲観せず前