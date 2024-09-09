マイナンバーカードを読み取る端末高知県宿毛市は施策を実施するかどうか判断する際、マイナンバーカードを公共施設などで使用するともらえるポイントの“寄付”を市民から募り、ポイントが集まれば実現させる珍しい取り組みを始めた。第1弾として、地元高校生が発案した津波避難タワーへのWi―Fi整備事業が目標ポイント数を集めた。市は本年度中に整備する方針。市はマイナカードを市独自の会員証などとしても活用し、図書館