オリンピックが閉幕してからまもなく1か月。パラリンピックもフィナーレを迎え、パリでの熱い戦いが幕を閉じました。この夏、連日のように日本を沸かせてきた日本の選手たち。そのオリンピックを現地で取材をした日本テレビの小高茉緒アナウンサーが振り返りながら紹介します。■“宮殿のような高級感”歴史と文化を融合したパリオリンピック日本テレビアナウンサーの小高茉緒です。7月24日から8月11日まで行われたパリオリンピッ