97年の「ラヂオの時間」以来、2〜5年間隔で公開される三谷幸喜さんの監督作品は、毎回シチュエーションを変えながら、どれにも噴き出したくなるような笑いがあった。ただ、15年の「ギャラクシー街道」だけは、シュールの度合いが強すぎてついていけなかった。興行成績も前作の3分の1程度と、三谷作品として振るわなかった。その次の作品となった19年の「記憶にございません」の公開前に、率直にそのことを聞いたことがある。苦笑し